Бюрократия должна исчезнуть. До конца месяца во всех ВВК должен заработать е-очередь, - Шмыгаль

Он отметил, что Украина и дальше продвигается с внедрением реформы военно-врачебных комиссий.

"Уже увеличили их сеть и приступили к цифровизации. До конца мая электронная очередь должна заработать во всех военных медицинских учреждениях, где созданы ВЛК", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что "живые" очереди и бюрократия должны исчезнуть раз и навсегда.

Реформа ВВК

В апреле Минздрав определил, что военно-врачебные комиссии будут работать на базе гражданских медучреждений по программе медгарантий.

После этого нардепы приняли два законопроекта, направленные на реформирование ВВК.

Между тем, в Украине планируют увеличивать сети ВВК, вводить е-очередь на запись, электронный документооборот, а также внедрять современные подходы обслуживания.

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