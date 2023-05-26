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Бюрократія повинна зникнути. До кінця місяця у всіх ВЛК має запрацювати е-черга, - Шмигаль

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П'ятниця 26 травня 2023 15:20
Бюрократія повинна зникнути. До кінця місяця у всіх ВЛК має запрацювати е-черга, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В усіх військових медичних закладах, де створені військово-лікарські комісії, мають запустити електронну чергу до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Він зазначив, що Україна і надалі просувається із впровадженням реформи військово-лікарських комісій.

"Вже збільшили їх мережу та розпочали цифровізацію. До кінця травня електронна черга має запрацювати в усіх військових медичних закладах, де створені ВЛК", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що "живі" черги та бюрократія мають зникнути раз і назавжди.

Реформа ВЛК

У квітня МОЗ визначило, що військово-лікарські комісії будуть працювати на базі цивільних медзакладів за програмою медгарантій.

Після цього нардепи ухвалили два законопроєкти, що спрямовані на реформування ВЛК.

Тим часом в Україні планують збільшувати мережі ВЛК, вводити е-чергу на запис, електронний документообіг, а також впроваджувати сучасні підходи до обслуговування.

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