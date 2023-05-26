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Бюрократия должна исчезнуть. До конца месяца во всех ВВК должен заработать е-очередь, - Шмыгаль

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Пятница 26 мая 2023 15:20
Бюрократия должна исчезнуть. До конца месяца во всех ВВК должен заработать е-очередь, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во всех военных медицинских учреждениях, где созданы военно-врачебные комиссии, должны запустить электронную очередь до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Он отметил, что Украина и дальше продвигается с внедрением реформы военно-врачебных комиссий.

"Уже увеличили их сеть и приступили к цифровизации. До конца мая электронная очередь должна заработать во всех военных медицинских учреждениях, где созданы ВЛК", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что "живые" очереди и бюрократия должны исчезнуть раз и навсегда.

Реформа ВВК

В апреле Минздрав определил, что военно-врачебные комиссии будут работать на базе гражданских медучреждений по программе медгарантий.

После этого нардепы приняли два законопроекта, направленные на реформирование ВВК.

Между тем, в Украине планируют увеличивать сети ВВК, вводить е-очередь на запись, электронный документооборот, а также внедрять современные подходы обслуживания.

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