В бюджет ПФУ включили повышение пенсий: какими будут расходы в 2022 году

Кабинет Министров утвержден бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. Бюджет ПФУ сбалансирован и учитывает расходы на повышение выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Доходная часть бюджета определена в сумме 594,2 млрд грн и учитывает 386,5 млрд грн собственных доходов (в том числе 355,6 млрд грн суммы единого социального взноса, распределенной на общеобязательное государственное пенсионное страхование).

Кроме того, ПФУ получит 207,7 млрд грн средств Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ (в том числе 0,815 млрд грн на выплату ежегодной разовой помощи ветеранам войны) и 0,033 млрд грн средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы выплату досрочно назначенных пенсий.

Расходы бюджета предусмотрены в сумме 594,2 млн грн и учитывают перерасчеты пенсионных выплат, проведенные в 2022 году (индексацию пенсий, перерасчеты, связанные с повышением прожиточного минимума и минимальной заработной платы), а также пересчеты, которые состоятся в декабре года (в связи с повышением прожиточного минимума, установлением доплаты до 2500 грн лицам до 70 лет, изменениями в исчислении пенсий по инвалидности лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).