Кличко закликав Верховну Раду не позбавляти армію допомоги від столиці на 8 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко закликав народних депутатів не позбавляти захисників допомоги столичної громади. А мешканців Києва коштів на медицину, освіту та соціальні виплати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Він звернувся до народних депутатів не позбавляти мешканців Києва необхідних коштів для забезпечення належного медичного обслуговування, освіти та соціальних виплат.

"І не позбавляти наших захисників допомоги столичної громади. Сьогодні, завдяки свідомим депутатам голосів на внесення до розгляду цієї дичини не вистачило. Але, знаючи методи Слуг, законопроект можуть, в порушення регламенту, нишком запхати і спробувати протягнути на завтрашньому засіданні", - заявив Кличко.

Він нагадав, що сьогодні в парламенті Слуги намагалися протягнути - поставити в порядок денний - законопроект, який позбавить бюджет столиці 8 млрд грн.

"Це - кошти киян на допомогу армії, закупівлю необхідного оснащення нашим захисникам, на реабілітацію військових, виплати ветеранам та їх родинам, на забезпечення медицини й освіти в місті та соціальні витрати. Тобто, роблять усе, щоб довести столицю до занепаду", - повідомив мер Києва.

Все це, за його словами, переслідує політичну мету.

"Сказати: бачте, Кличко, мовляв, не впорався… І особливо цинічно таке виробляти під час війни. Зневажаючи й інтереси військових, яким ми допомагаємо, й інтереси киян, для яких намагаємося створити комфорт навіть в таких надскладних умовах. І це коли Київ віддає до Держбюджету 60% ПДФО, а також військовий та силовий ПДФО", - підсумував Віталій Кличко.