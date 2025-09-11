Из бюджета Киева "задним числом" заберут 8 млрд гривен, - Загуменный

Президент подписал закон об изъятии из бюджета Киева 8 млрд грн несмотря на то, что он является неконституционным и незаконным. К тому же деньги у столицы заберут "задним числом", с августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Так, закон Украины об изъятии из городского бюджета 8 миллиардов гривен подписан и вступил в силу. Согласно этому закону вносятся изменения в Бюджетный кодекс, который имеет высшую юридическую силу, и, как исключение, забирается гарантированный 10-процентный налог на прибыль, который должен был бы поступать в бюджет громады, и перенаправляется в резервный фонд государственного бюджета. Эта норма вступает в силу с 1 августа 2025 года, то есть традиционно "задним числом", - написал Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что закон подписан несмотря на замечания и предостережения, изложенные в выводах Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной Рады Украины.

В частности, Главное научно-экспертного управления ВРУ отмечает, что положение закона об изъятии 8 млрд у Киева не согласуется с принципом самостоятельности бюджетной системы Украины. Это решение может негативно сказаться на сбалансированности местного бюджета и сбалансированности бюджетной системы Украины. Не предоставлено надлежащего финансово-экономического обоснования предложения и тому подобное.

Главное юридическое управление ВРУ отметило, что "указанное находится за пределами конституционных предписаний". Также не предусмотрена замена источников дохода бюджета города Киева, уменьшенного этим законом, отметил Загуменный.