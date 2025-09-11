Из бюджета Киева "задним числом" заберут 8 млрд гривен, - Загуменный
Президент подписал закон об изъятии из бюджета Киева 8 млрд грн несмотря на то, что он является неконституционным и незаконным. К тому же деньги у столицы заберут "задним числом", с августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.
Так, закон Украины об изъятии из городского бюджета 8 миллиардов гривен подписан и вступил в силу. Согласно этому закону вносятся изменения в Бюджетный кодекс, который имеет высшую юридическую силу, и, как исключение, забирается гарантированный 10-процентный налог на прибыль, который должен был бы поступать в бюджет громады, и перенаправляется в резервный фонд государственного бюджета. Эта норма вступает в силу с 1 августа 2025 года, то есть традиционно "задним числом", - написал Дмитрий Загуменный.
Он отметил, что закон подписан несмотря на замечания и предостережения, изложенные в выводах Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной Рады Украины.
В частности, Главное научно-экспертного управления ВРУ отмечает, что положение закона об изъятии 8 млрд у Киева не согласуется с принципом самостоятельности бюджетной системы Украины. Это решение может негативно сказаться на сбалансированности местного бюджета и сбалансированности бюджетной системы Украины. Не предоставлено надлежащего финансово-экономического обоснования предложения и тому подобное.
Главное юридическое управление ВРУ отметило, что "указанное находится за пределами конституционных предписаний". Также не предусмотрена замена источников дохода бюджета города Киева, уменьшенного этим законом, отметил Загуменный.
Что этому предшествовало
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал президента не подписывать закон об изъятии у Киева 8 млрд грн как нарушающий Конституцию, Бюджетный кодекс и закон о столице.
Также эксперты предупреждали, что последствия этого закона почувствует каждый киевлянин. В частности, бюджетники, ВПЛ, пользователи общественного транспорта и тому подобное.