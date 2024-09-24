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Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знову вищий за 46 гривень

Україна, Вівторок 24 вересня 2024 15:49
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Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знову вищий за 46 гривень Фото: курс долара виріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3744 грн за 1 долар (+0,0177 грн).

Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знову вищий за 46 гривень

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,0414 гривень за 1 євро (0,0486 грн).

Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знову вищий за 46 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,30-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар дорожчає другий день поспіль, курс євро знову вищий за 46 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,75 гривень.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, Нацбанк намагався тримати паритет між збільшенням ціни долара в обмінниках та ставками на гривневі депозити.

З його слів, у результаті курс долара наступного року може зрости до 44-44,5 гривень.

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