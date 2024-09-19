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У бюджеті-2025 закладено курс долара 45 гривень. Що про це кажуть в НБУ

Україна, Четвер 19 вересня 2024 15:13
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У бюджеті-2025 закладено курс долара 45 гривень. Що про це кажуть в НБУ Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України вважає курс долара до гривні, який уряд закладає в державний бюджет, виключно розрахунковим. Цей курс не впливає на рішення НБУ.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Що стосується курсу, закладеного в бюджет, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він є виключено розрахунковим. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком", - сказав він.

Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що "завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації більший обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті".

"Але це виключено розрахунок", - сказав він.

Курс долара в бюджеті

Нагадаємо, Міністерство економіки очікує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 грн/долар. До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара:

  • у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),
  • у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
  • у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

На 19 вересня НБУ встановив курс 41,45 грн/долар.

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