Бюджетный комитет ВР сегодня проведет заседание. Рассмотрят финобеспечение обороны

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам бюджета Ростислав Тистык.

Повестки дня заседания комитета, по его словам, еще нет, она появится ближе к заседанию.

"Сегодня в 22 состоится заседание бюджетного комитета в формате видеоконференции по вопросам финансового обеспечения обороны страны... Большое количество депутатов подтвердило участие в комитете, если не абсолютно все", - отметил Тистык.