Бюджетный комитет ВР сегодня проведет заседание. Рассмотрят финобеспечение обороны
Сегодня вечером состоится заседание бюджетного комитета Верховной рады Украины. Народные депутаты планируют обсудить вопросы финансового обеспечения оборонного сектора.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам бюджета Ростислав Тистык.
Повестки дня заседания комитета, по его словам, еще нет, она появится ближе к заседанию.
"Сегодня в 22 состоится заседание бюджетного комитета в формате видеоконференции по вопросам финансового обеспечения обороны страны... Большое количество депутатов подтвердило участие в комитете, если не абсолютно все", - отметил Тистык.
Напомним, завтра планируется совещание под председательством секретаря СНБО с руководителями парламентских фракций по поводу ситуации вокруг Украины.
Добавим, "Слуга народа" хочет максимально мобилизовать нардепов на пленарную неделю в Раду.