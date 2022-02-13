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Бюджетный комитет ВР сегодня проведет заседание. Рассмотрят финобеспечение обороны

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 18:09
Бюджетный комитет ВР сегодня проведет заседание. Рассмотрят финобеспечение обороны Фото: бюджетный комитет ВР сегодня проведет заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Сегодня вечером состоится заседание бюджетного комитета Верховной рады Украины. Народные депутаты планируют обсудить вопросы финансового обеспечения оборонного сектора.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам бюджета Ростислав Тистык.

Повестки дня заседания комитета, по его словам, еще нет, она появится ближе к заседанию.

"Сегодня в 22 состоится заседание бюджетного комитета в формате видеоконференции по вопросам финансового обеспечения обороны страны... Большое количество депутатов подтвердило участие в комитете, если не абсолютно все", - отметил Тистык.

Напомним, завтра планируется совещание под председательством секретаря СНБО с руководителями парламентских фракций по поводу ситуации вокруг Украины.

Добавим, "Слуга народа" хочет максимально мобилизовать нардепов на пленарную неделю в Раду.

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