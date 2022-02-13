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Бюджетний комітет ВР сьогодні проведе засідання. Розглянуть фінзабезпечення оборони

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 18:09
Бюджетний комітет ВР сьогодні проведе засідання. Розглянуть фінзабезпечення оборони Фото: бюджетний комітет ВР сьогодні проведе засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Сьогодні ввечері відбудеться засідання бюджетного комітету Верховної ради України. Народні депутати планують обговорити питання фінансового забезпечення оборонного сектору.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав нардеп від "Слуги народу" та член комітету з питань бюджету Ростислав Тістик.

Порядку денного засідання комітету, за його словами, ще немає, він з'явиться ближче до засідання.

"Сьогодні о 22 відбудеться засідання бюджетного комітету в форматі відеоконференції з питань фінансового забезпечення оборони країни... Велика кількість депутатів підтвердила участь у комітеті, якщо не абсолютно всі", - зазначив Тістик.

Нагадаємо, завтра планується нарада під головуванням секретаря РНБО з керівниками парламентських фракцій з приводу ситуації довкола України.

Додамо, "Слуга народу" хоче максимально мобілізувати нардепів на пленарний тиждень у Раду.

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