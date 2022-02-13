Бюджетний комітет ВР сьогодні проведе засідання. Розглянуть фінзабезпечення оборони
Сьогодні ввечері відбудеться засідання бюджетного комітету Верховної ради України. Народні депутати планують обговорити питання фінансового забезпечення оборонного сектору.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав нардеп від "Слуги народу" та член комітету з питань бюджету Ростислав Тістик.
Порядку денного засідання комітету, за його словами, ще немає, він з'явиться ближче до засідання.
"Сьогодні о 22 відбудеться засідання бюджетного комітету в форматі відеоконференції з питань фінансового забезпечення оборони країни... Велика кількість депутатів підтвердила участь у комітеті, якщо не абсолютно всі", - зазначив Тістик.
Нагадаємо, завтра планується нарада під головуванням секретаря РНБО з керівниками парламентських фракцій з приводу ситуації довкола України.
Додамо, "Слуга народу" хоче максимально мобілізувати нардепів на пленарний тиждень у Раду.