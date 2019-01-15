Бюджетный комитет призывает Раду принять закон о передаче имущества в госсобственность

Фото: Василий Амельченко (facebook.com/vadimchuprina1961)

В комитете отметили, что речь идет об имуществе, которое находится на балансе учебных заведений и национальных учреждений вообще

Верховная рада должна рассмотреть законопроект о передаче в государственную собственность имущества, которое находится в собственности национальных учреждений. Об этом заявил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам бюджета, народный депутат Василий Амельченко во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о законопроекте №6007.

"Прошу обратить внимание на законопроект №6007 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" о передаче имущества в государственную и коммунальную собственность". Речь идет об имуществе, которое находится на балансе учебных заведений и национальных учреждений вообще. Речь идет об учебных заведениях, которые сегодня не используются ни Министерством образования, ни другими министерствами", - сообщил Амельченко.

По его словам, проблемой также является существование дорог, которые сегодня находятся на балансе нацучреждений, но не обслуживаются и не ремонтируются ими. Депутат привел пример дороги в Черниговской области.

"Призываем принять этот законопроект, ведь он доработан и имеет все основания работать для украинцев", - добавил парламентарий.

Напомним, исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров сообщил, что ведомство разработало законопроект о новых правилах аренды государственного имущества.

РБК-Украина также писало, что Трубаров подвел итоги приватизации в этом году. Он отметил, что весь перечень предприятий большой приватизации переходит на следующий год. И.о. главы фонда надеется, что ФГИ удастся в 2019 году перейти к непосредственной продаже активов.