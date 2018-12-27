В ФГИ разработали закон об изменении правил аренды госимущества

Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина, Виталий Носач)

Документом предлагается предусмотреть, что вся аренда будет проходить через электронные аукционы

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров сообщил, что ведомство разработало законопроект о новых правилах аренды государственного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

По его словам, вся аренда будет проходить через электронные аукционы, а процесс передачи будет сокращен.

"Аренда государственного имущества в 2018 году принесла почти 1,5 миллиарда гривен. Это на 50 процентов больше плановых показателей. Однако устаревшие правила аренды государственного имущества нужно менять, и Фонд разработал новый закон. Вся аренда будет проходить через электронные аукционы, процесс передачи будет сокращен, вводится гарантийный взнос, который не возвращается победителю, чтобы уберечься от срыва аукционов недобросовестными участниками", - рассказал и.о. главы ФГИ.

Напомним, Трубаров подвел итоги приватизации в этом году. Он отметил, что весь перечень предприятий большой приватизации переходит на следующий год. Трубаров надеется, что ФГИ удастся в 2019 году перейти к непосредственной продаже активов.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что от малой приватизации Украина в этом году получила 456 миллионов гривен.

Добавим, в августе Фонд государственного имущества выставил на продажу 210 объектов малой приватизации.