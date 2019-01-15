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Бюджетний комітет закликає Раду ухвалити закон про передачу майна до держвласності

Новини » Політика    15.01.2019 - 12:59
Бюджетний комітет закликає Раду ухвалити закон про передачу майна до держвласності
Фото: Василь Амельченко (facebook.com/vadimchuprina1961)

У комітеті зазначили, що йдеться про майно, яке знаходиться на балансі навчальних закладів і національних закладів узагалі

Верховна рада має розглянути законопроект про передачу до державної власності майна, яке перебуває у власності національних закладів. Про це заявив перший заступник голови комітету ВР з питань бюджету, народний депутат Василь Амельченко під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про законопроект №6007.

"Прошу звернути увагу на законопроект №6007 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо передачі майна до державної та комунальної власності". Мова йде про майно, яке знаходиться на балансі навчальних закладів і національних закладів взагалі. Мова йде про навчальні заклади, які сьогодні не використовуються ні Міністерством освіти, ні іншими міністерствами", - повідомив Амельченко.

За його словами, проблемою також є існування доріг, які сьогодні знаходяться на балансі нацзакладів, але не обслуговуються і не ремонтуються ними. Депутат навів приклад дороги на Чернігівщині.

"Закликаємо прийняти цей законопроект, адже він допрацьований і має всі підстави працювати для українців", - додав парламентар.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України (ФДМ) Віталій Трубаров повідомив, що відомство розробило законопроект про нові правила оренди державного майна.

РБК-Україна також писало, що Трубаров підвів підсумки приватизації у цьому році. Він зазначив, що весь перелік підприємств великої приватизації переходить на наступний рік. В.о. глави фонду сподівається, що ФДМ вдасться у 2019 році перейти до безпосереднього продажу активів.

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