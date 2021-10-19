Все бюджетные проекты должны содержать маркировку "за счет налогоплательщиков", - "Голос"

На эту несправедливость обратил внимание автор электронной петиции №22/123558-эп на официальном сайте президента и предложил обязать власть на всех информационных материалах указывать фразу "за средства налогоплательщиков". "Голос" полностью поддерживает идею и инициирует соответствующий законопроект.

"Нет никаких государственных средств, есть средства налогоплательщиков". Эту золотую цитату великой британки Маргарет Тэтчер нужно постоянно напоминать и украинским чиновникам, и украинским гражданам. Потому что президент, Кабинет министров, облгосадминистрации, городские головы и местные советы работают не за свои деньги и тратят не свои деньги. Они тратят деньги людей дела, тех людей и компаний, которые годами добросовестно платят налоги. Дороги, школы, садики или стадионы, концерты и фестивали - все это делается не за деньги президента или его чиновников, это - деньги украинцев", - отметила Кира Рудык.

Именно поэтому лидер партии вместе с коллегами зарегистрировала законопроект об особенностях размещения информационных материалов об использовании бюджетных средств, который должен урегулировать этот вопрос системно, на законодательном уровне. Это будет хорошим напоминанием и чиновникам, и гражданам, строить школы, садики или дороги, обновлять инфраструктуру и парки - это то, в частности, ради чего граждане наняли политиков и чиновников на работу, уверена Кира Рудык.

Обнародование властью на любом уровне информационных материалов о проектах, которые осуществляются за счет средств государственного или местных бюджетов должно сопровождаться текстовым сообщением следующего содержания: "Реализован за счет налогоплательщиков" или "Реализуется за счет налогоплательщиков".

"Текст должен занимать не менее 15 процентов общей площади, объема всей рекламы. Цвет текста сообщения должен быть черным, а цвет фона - белым. Проектом также предлагается ввести аналогичные требования по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Наконец, законопроект устанавливает запрет на распространение политической рекламы, содержащей информацию о программах и мероприятиях, осуществляемых за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, без текстового сообщения: "Реализован за счет налогоплательщиков" или "Реализуется за счет налогоплательщиков", - пояснила лидер "Голоса".

Фракция призывает коллег в парламенте, и в первую очередь - из монобольшинства, поддержать этот законопроект. Ибо всякий нанятый украинским народом на работу, должен всегда помнить, ради кого и за какие деньги.