Усі бюджетні проекти мають містити маркування "за рахунок платників податків", - "Голос"

На цю несправедливість звернув увагу автор електронної петиції №22/123558-еп на офіційному сайті президента і запропонував зобов’язати владу на всіх інфоматеріалах вказувати фразу "за кошти платників податків". "Голос" повністю підтримує ідею та ініціює відповідний законопроект.

"Немає ніяких державних коштів, є кошти платників податків". Цю золоту цитату великої британки Маргарет Тетчер потрібно постійно нагадувати і українським чиновникам, і українським громадянам. Бо президент, Кабінет міністрів, облдержадміністрації, міські голови та місцеві ради працюють не за свої гроші та витрачають не свої гроші. Вони витрачають гроші людей справи, тих людей та компаній, що роками сумлінно платять податки. Дороги, школи, садочки чи стадіони, концерти та фестивалі - все це робиться не за гроші президента чи його чиновників, це - гроші українців", - зазначила Кіра Рудик.

Саме тому лідер партії разом з колегами зареєструвала законопроект про особливості розміщення інформаційних матеріалів про використання бюджетних коштів, що має врегулювати це питання системно, на законодавчому рівні. Це буде гарним нагадуванням і чиновникам, і громадянам, що будувати школи, садочки чи дороги, оновлювати інфраструктуру та парки - це те, зокрема, заради чого громадяни найняли політиків та чиновників на роботу, впевнена Кіра Рудик.

Оприлюднення владою на будь-якому рівні інформаційних матеріалів щодо проектів, які здійснюються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів має супроводжуватись текстовим повідомленням такого змісту: "Реалізовано за кошти платників податків" або "Реалізується за кошти платників податків".

"Текст повинен займати не менше 15 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами. Колір тексту повідомлення має бути чорним, а колір фону - білим. Проектом також пропонується запровадити аналогічні вимоги щодо висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Насамкінець, законопроект встановлює заборону на розповсюдження політичної реклами, яка містить інформацію щодо програм та заходів, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету чи місцевих бюджетів, без текстового повідомлення: "Реалізовано за кошти платників податків" або "Реалізується за кошти платників податків", - пояснила лідер "Голосу".

Фракція закликає колег у парламенті, і в першу чергу - з монобільшості, підтримати цей законопроект. Бо кожен, хто найнятий українським народом на роботу, повинен завжди пам'ятати, заради кого і за які гроші.