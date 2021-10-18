Вместо поддержки бизнеса власть только усложняет ему жизнь, - Рудык

Малый и средний бизнес в Украине должен бороться со многими вызовами одновременно. А власть вместо поддержки только добавляет сложностей. Даже когда этого можно избежать, монобольшинство только ухудшает положение дел.

По ее словам, все это очень напоминает актуальный сейчас сериал "Игра в кальмара".

"Сейчас на Netflix вышел очень популярный сериал "Игра в кальмара" - об игре с испытаниями, в которых невозможно подготовиться, ибо правила тебе объявляют непосредственно перед игрой. Игра - смертельна. Это то, как чувствует себя предприниматель в Украине. Как игрок в опасной игре, где ему нужно просто выжить. Какие три испытания этой игры? Вы удивитесь, но впервые за долгое время это даже не верховенство права и не давление правоохранителей", - отметила Кира Рудык.

Первый вызов - это пандемия, уточнила лидер политсилы. Власть переложила на бизнес задачу убеждать людей прививаться. Количество больных постоянно растет, и сейчас это в полтора раза больше, чем в тот же период прошлого года. 61% опрошенных предпринимателей говорят: локдаун - это то, что может погубить их дело.

Согласно опросам Европейской бизнес ассоциации, с прошлых карантинов не вышла треть малых предпринимателей.

"Просто представьте: каждый третий перестал работать и платить налоги. Часть из них просто поехала за границу. Так выглядит украинская "Игра в кальмара". Второй вызов - это рекордные цены на газ. Здесь малый и средний бизнес ничего не ждут от власти. Часть бизнеса закроется до весны. Другая часть вынуждена будет поднять цену на конечную продукцию и на потребительские товары", - подчеркнула Кира Рудык.

Этот второй вызов сейчас не способны пережить половина опрошенных предпринимателей, отметила Кира Рудык. А вот для тех, кто выживет после локдауна, кто имеет финансовую подушку, чтобы адаптироваться к ценам на газ, власть готовит третий вызов - законопроект №5600, который обложит дополнительными налогами тех, кто еще работает.

В сериале, о котором упомянула Кира Рудык, в конце остался только один игрок с почти 500 - власть тоже хочет, чтобы выжил только один бизнес? А может, власть наконец начнет помогать людям дела вместо того, чтобы ставить их перед новыми и новыми испытаниями?

"Партия "Голос" не поддерживает законопроект №5600. Мы убеждены, что сейчас власть должна делать обратное - всеми возможностями сохранить для людей возможность работать и нанимать сотрудников, всеми способами сохранять рабочие места. Я предлагала несколько первоочередных шагов:

постановление об отмене ЕСВ для предпринимателей во время локдауна;

мораторий на проверки во время локдауна;

выделение дополнительных 10 млрд гривен на поддержку предпринимателей.

Эти и другие законопроекты в поддержку бизнеса должен поддержать парламент", - подытожила председатель партии "Голос".