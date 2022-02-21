Бюджетные деньги должны направляться на оборону, - нардеп

Ситуация в Украине сейчас критическая и все ресурсы, в том числе финансовые, должны быть направлены на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Киры Рудык относительно "экономического паспорта".

"Может ли быть ситуация в стране более критической, чем сейчас? Мы должны переформатировать все наши ресурсы и все наши средства на оборону", - подчеркнула Рудык в эфире телеканала "Украина 24".

Нардеп выразила удивление тем фактом, что власть призывает наших международных партнеров действовать уже сейчас, однако сама почему-то не принимает необходимые решения по перераспределению средств на вооружение и оборону.

"Сейчас нужно максимально вкладывать деньги в нашу оборону. Это касается и привлечения международных инвестиций", - подчеркнула нардеп.