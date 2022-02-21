Бюджетні гроші зараз мають спрямовуватися на оборону, - нардеп

Ситуація в Україні зараз критична, і всі ресурси, у тому числі фінансові, мають бути спрямовані на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата Кіри Рудик щодо "економічного паспорта".

"Чи може бути ситуація в країні критичнішою, ніж зараз? Ми маємо переформатувати всі наші ресурси і всі наші кошти на оборону", - наголосила Рудик у ефірі телеканалу "Україна 24".



Нардеп висловила здивування тим фактом, що влада закликає наших міжнародних партнерів діяти вже зараз, проте сама чомусь не ухвалює необхідних рішень щодо перерозподілу коштів на озброєння та оборону.

"Зараз треба максимально вкладати гроші в нашу оборону. Це стосується також і залучення міжнародних інвестицій", - наголосила нардеп.