Рудык призывает ВР поддержать постановление о санкциях против депутатов Госдумы РФ

Речь президента в Мюнхене была своевременной и качественной, теперь украинский парламент должен действовать в унисон с заявлениями президента и взяться за законы безопасности. Оппозиция будет требовать внесения в повестку дня инициатив, касающихся безопасности и обороны.

"Почему, когда президент говорит, что он понимает, что ситуация с безопасностью очень сложна, в парламенте монобольшинство выносит перечень законов, которые фактически не касаются ситуации безопасности? Если сейчас не критическая ситуация для того, чтобы поддерживать военных, выделять средства на вооружение, ремонт (то, что предлагает оппозиция), то когда и какая критическая ситуация должна наступить?" - возмущается представитель оппозиции.

Еще в пятницу народный депутат от "Голоса" Инна Совсун зарегистрировала проект постановления об обращении к западным партнерам в отношении персональных санкций для депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание "независимости" так называемых ЛДНР. Это постановление оппозиция потребует проголосовать.

"Нас безусловно поддерживают США и Великобритания, они готовы предоставить нам все необходимое. Есть также представители стран Европы, у которых намного меньше экономических маневров для санкций и сейчас идет договоренность между США, Британией и нашими европейскими союзниками по поводу того, какие именно санкции могут применить. Но и украинский парламент должен показывать партнерам, что мы также способны что-то делать внутри страны", - подчеркивает лидер "Голоса".

Демократический мир консолидирует усилия вокруг Украины, но это не значит, что украинские депутаты должны сидеть и ждать.

"Разве экономический паспорт украинца является критической необходимостью сейчас? Разве законопроекты, касающиеся отвода инвесторов из Украины, являются критическими сейчас? Вопрос сегодня звучит, есть ли в мире сила или объединение сил, которые заставят Россию выполнить свою часть договоренностей?" - подытоживает народный депутат.