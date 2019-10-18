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Бюджетное финансирование президентского фонда сократят в пять раз

Новости » Экономика    18.10.2019 - 13:40
Бюджетное финансирование президентского фонда сократят в пять раз
Фото: президент Украины (РБК-Украина)

Фонд создавал Порошенко, но не успел его использовать

Кабинет министров предлагает сократить в 2019 году расходы Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи с в пять раз - 1 млрд грн до 200 млн грн. Соответствующие предложения к закону о государственном бюджете на 2019 год переданы в Верховную раду, сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как отметили в Минфине, предлагается сократить финансирование "из-за задержки в создании Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".

Напомним, в июле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о создании Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Он отметил, что талантливой молодежи нужна поддержка президента и государства, "чтобы иметь возможность поехать на учебу за границу, получить гранты, чтобы потом заниматься наукой в Украине".

Как писало РБК-Украина, после принятия бюджета на 2019 год, оппоненты пятого президента Украины утверждали, что Фонд по поддержке образовательных и научных программ для молодежи - это "предвыборная казна Порошенко".

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