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Порошенко анонсировал создание Фонда по поддержке образовательных программ

Новости » Общество    06.11.2018 - 12:43
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко заявил о создании Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ

Лидер Украины Петр Порошенко заявил о создании Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Об этом Порошенко заявил во время встречи с молодежью.

"Принял важное решение об учреждении Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Талантливой молодежи нужна поддержка президента и государства, чтобы иметь возможность поехать на учебу за границу, получить гранты, чтобы потом заниматься наукой в Украине", - написал Порошенко в Twitter.

Напомним, в Украине работают над созданием Национально фонда исследований. Кроме того, в Рамочной программе Европейского Союза по финансированию науки и инноваций "Горизонт 2020" предусмотрено финансирование 17 миллионов евро на проекты украинских организаций-участников программы. Это по итогам 446 конкурсов для 117 украинских участников.

Ранее Кабинет министров Украины создал Национальный совет по вопросам развития науки и технологий.

 

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