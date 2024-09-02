Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт про збільшення оборонних видатків на 500 млрд гривень

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував одразу в цілому схвалити доопрацьований проєкт уряду про збільшення видатків бюджету на 500 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначив Железняк, депутати пропонували розглядали проєкт №11417 у двох читаннях.
"Але рішення в цілому може в залі заблокувати будь-який депутат, і тоді у друге читання зайдемо", написав він.
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила про основні зміни, які увійшли до версії проєкту, яку запропонував та підтримав комітет:
Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Проєктом на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень.
Крім того, у фінансовому комітеті Верховної Ради схвалили проєкт про підвищення податків. Основним буде збільшення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень.