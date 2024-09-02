Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт про збільшення оборонних видатків на 500 млрд гривень

Як зазначив Железняк, депутати пропонували розглядали проєкт №11417 у двох читаннях.

"Але рішення в цілому може в залі заблокувати будь-який депутат, і тоді у друге читання зайдемо", написав він.

Зміни в проєкті

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила про основні зміни, які увійшли до версії проєкту, яку запропонував та підтримав комітет: