Бюджетный комитет Рады одобрил проект об увеличении оборонных расходов на 500 млрд гривен

Как отметил Железняк, депутаты предлагали рассматривать проект №11417 в двух чтениях.

"Но решение в целом может в зале заблокировать любой депутат, и тогда во второе чтение зайдем", - написал он.

Изменения в проекте

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила об основных изменениях, которые вошли в версию проекта, которую предложил и поддержал комитет: