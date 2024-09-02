Бюджетный комитет Рады одобрил проект об увеличении оборонных расходов на 500 млрд гривен

Комитет Верховной Рады по бюджету рекомендовал сразу в целом одобрить доработанный проект правительства об увеличении расходов бюджета на 500 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Как отметил Железняк, депутаты предлагали рассматривать проект №11417 в двух чтениях.
"Но решение в целом может в зале заблокировать любой депутат, и тогда во второе чтение зайдем", - написал он.
Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила об основных изменениях, которые вошли в версию проекта, которую предложил и поддержал комитет:
Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. Проектом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен.
Кроме того, в финансовом комитете Верховной Рады был одобрен проект о повышении налогов. Основным будет увеличение военного сбора по доходам граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году – 107,7 млрд гривен.