Бюджетний комітет Німеччини схвалив закупівлю боєприпасів для артилерії і танків в Україні

Бюджетний комітет Німеччини схвалив закупівлю боєприпасів на 783,3 млн євро. Частину з них буде передано Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europäische Sicherheit und Technik .

5 липня федеральне Міністерство оборони і Міністерство фінансів Німеччини представили відповідальним комітетам для ухвалення рішення дев'ять пропозицій на закупівлю боєприпасів.

Боєприпаси призначені для самохідної гаубиці PzH 2000, бойової машини піхоти Puma, основного бойового танка Leopard 2 і стрілецької зброї.

Закупівлі переважно призначені для України або замість боєприпасів, що поставляються в Україну. Для України призначено боєприпасів на суму 203,1 млн євро.

Боєприпаси для артилерії

Боєприпаси для 155-мм артилерійських гармат з приладдям (повний постріл) і додатковими неконтактними детонаторами закуповують за кількома рамковими контрактами на суму 322,2 млн євро.

До 2026 року Бундесвер має отримати майже 50 000 снарядів, а до 2025 року Україна - майже 25 000 снарядів. Rheinmetall Waffen Munition і ARGE DiNa155mm GbR - з Diehl і Nammo - були замовлені як підрядники, і вони, своєю чергою, залучають численних національних і міжнародних (наприклад, з Іспанії та Південної Африки) субпідрядників.

Рамкові угоди допускають замовлення до 333 333 снарядів і, крім Федеративної Республіки Німеччини, також включають Україну та інші країни як замовників.

Боєприпаси для танків

На 120-мм танкові боєприпаси для бортової гармати Leopard 2 виділено 381,1 млн євро, майже третина з яких призначена для України.

До 2025 року бундесвер отримає понад 40 000 боєприпасів типів DM11 (багатоцільові) і DM73/DM63A1 (KE), а також відповідні навчальні боєприпаси.

Україна отримає 16 500 боєприпасів боєкомплекту КЕ і багатоцільового призначення. Крім того, в рамках рамкових угод максимальні обсяги бойових боєприпасів для Бундесверу було збільшено зі 120 800 до 142 500 і для України до 44 000 для окремих типів боєприпасів.

ЗСУ необхідні боєприпаси

На початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

На початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет.

Після цього постійні представники країн-членів ЄС узгодили проєкт регламенту ASAP. Вчора Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів на рік.