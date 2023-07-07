Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов для артиллерии и танков ВСУ
Бюджетный комитет Германии одобрил закупку боеприпасов на 783,3 млн евро. Часть из них будет передана Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europäische Sicherheit und Technik.
5 июля федеральное Министерство обороны и Министерство финансов Германии представили ответственным комитетам для принятия решения девять предложений на закупку боеприпасов.
Боеприпасы предназначены для самоходной гаубицы PzH 2000, боевой машины пехоты Puma, основного боевого танка Leopard 2 и стрелкового оружия.
Закупки преимущественно предназначены для Украины или вместо боеприпасов, поставляемых в Украину. Для Украины предназначено боеприпасов на сумму 203,1 млн евро.
Боеприпасы для артиллерии
Боеприпасы для 155-мм артиллерийских орудий с принадлежностями (полный выстрел) и дополнительными неконтактными детонаторами закупаются по нескольким рамочным контрактам на сумму 322,2 млн евро.
К 2026 году Бундесвер должен получить почти 50 000 снарядов, а к 2025 году Украина - почти 25 000 снарядов. Rheinmetall Waffen Munition и ARGE DiNa155mm GbR - с Diehl и Nammo - были заказаны в качестве подрядчиков, и они, в свою очередь, привлекают многочисленных национальных и международных (например, из Испании и Южной Африки) субподрядчиков.
Рамочные соглашения допускают заказ до 333 333 снарядов и, помимо Федеративной Республики Германии, также включают Украину и другие страны в качестве заказчиков.
Боеприпасы для танков
На 120-мм танковые боеприпасы для бортовой пушки Leopard 2 выделено 381,1 млн евро, почти треть из которых предназначена для Украины.
До 2025 года бундесвер получит более 40 000 боеприпасов типов DM11 (многоцелевые) и DM73/DM63A1 (KE), а также соответствующие учебные боеприпасы.
Украина получит 16 500 боеприпасов боекомплекта КЕ и многоцелевого назначения. Кроме того, в рамках рамочных соглашений максимальные объемы боеприпасов для Бундесвера были увеличены со 120 800 до 142 500 и для Украины до 44 000 для отдельных типов боеприпасов.
ВСУ необходимы боеприпасы
В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
В начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет.
После этого постоянные представители стран-членов ЕС согласовали проект регламента ASAP. Совет Евросоюза и Европарламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до 1 млн боеприпасов в год.
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