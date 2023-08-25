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Бюджетникам на прифронтових територіях підвищили зарплати

Фото: Уряд встановив надбавки у зоні бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України встановив надбавки до посадового окладу працівникам бюджетних установ на період воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його даними, працівникам виплачується щомісячна надбавка за фактично відпрацьований час:

  • на територіях можливих бойових дій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, у граничному розмірі 50% посадового окладу;
  • на територіях активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Крім того, працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, включених до переліку Мінреінтеграції, виплачується надбавка за фактично відпрацьований час у 100% посадового окладу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році.

Станом 1 липня 2023 у 107 органах державної влади фактично працює 173,1 тисячі осіб. Протягом першого фактична чисельність працівників скоротилася на 2,7 тисячі осіб.

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