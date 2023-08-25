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Бюджетникам на прифронтовых территориях повысили зарплаты

Фото: Правительство установило надбавки в зоне боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров Украины установил надбавки к должностному окладу работникам бюджетных учреждений на период военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его данным, работникам выплачивается ежемесячная надбавка за фактически отработанное время:

  • на территориях возможных боевых действий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий, в предельном размере 50% должностного оклада;
  • на территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий, в предельном размере 100% должностного оклада.

Кроме того, работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора на территориях, включенных в перечень Минреинтеграции, выплачивается надбавка за фактически отработанное время в 100% должностного оклада.

Напомним, Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году.

По состоянию на 1 июля 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работает 173,1 тысячи человек. В течение первого фактическая численность работников сократилась на 2,7 тысяч человек.

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Зарплата в Украине