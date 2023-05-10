Бюджетникам підвищать зарплати за роботу на прифронтових територіях

Проектом акта пропонується установити на період дії воєнного стану для працівників щомісячну надбавку:

на територіях можливих бойових дій - у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій - у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Крім того, працівникам надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору на територіях можливих або активних бойових дій встановлюється надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Як зазначається в пояснювальній записці, постановою Кабінету міністрів від 25.04.2023 № 391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану" урегульовано питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, які безпосередньо виконують обов’язки та завдання на територіях можливих та активних бойових дій.

"Встановлення додаткового коефіцієнту до посадових окладів працівникам, які продовжують виконувати свої обов’язки і завдання на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, дасть змогу збільшити заробітну плату та частково нівелювати небезпечні умови праці",- йдеться в документі.