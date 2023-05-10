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Бюджетникам підвищать зарплати за роботу на прифронтових територіях

Фото: бюджетники на прифронтових територіях отримають надбавки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує встановити доплати до посадових окладів працівникам підприємств, установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, які безпосередньо виконують обов’язки та завдання на територіях можливих чи активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Проектом акта пропонується установити на період дії воєнного стану для працівників щомісячну надбавку:

  • на територіях можливих бойових дій - у граничному розмірі 50% посадового окладу;
  • на територіях активних бойових дій - у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Крім того, працівникам надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору на територіях можливих або активних бойових дій встановлюється надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Як зазначається в пояснювальній записці, постановою Кабінету міністрів від 25.04.2023 № 391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану" урегульовано питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, які безпосередньо виконують обов’язки та завдання на територіях можливих та активних бойових дій.

"Встановлення додаткового коефіцієнту до посадових окладів працівникам, які продовжують виконувати свої обов’язки і завдання на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, дасть змогу збільшити заробітну плату та частково нівелювати небезпечні умови праці",- йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році.

Станом на 1 січня 2023 року у 109 органах державної влади фактично працювали 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб (на 5,2%).

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