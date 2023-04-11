Уряд хоче встановити доплати бюджетникам у звільнених та прифронтових районах

Кабінет міністрів планує встановити доплати до посадових окладів працівникам, які продовжують виконувати свої обов’язки і завдання на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок ( ФПУ ).

Проектом акта пропонується установити щомісячну доплату працівникам бюджетних установ у граничному розмірі 50% посадового окладу, а працівникам, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання отримувачів, - до 100% посадового окладу.

Це стосується установ, розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включаючи території можливих бойових дій та території активних бойових дій.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, наразі гостро стоїть проблема нестачі кваліфікованих працівників у державних органах, органах місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій, які продовжують виконувати свої обов’язки і завдання на територіях, де ведуться активні бойові дії та на деокупованих територіях.

На цих територіях, через постійні обстріли зі сторони РФ та тимчасово окупованих територій України, виникають щоденні загрози життю, ускладнене надання комунальних, банківських, транспортних та інших послуг, багато людей вимушені були покинути свої домівки та виїхати в більш безпечні регіони України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році.

Станом на 1 січня 2023 року у 109 органах державної влади фактично працювали 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб (на 5,2%).