ua en ru
Ср, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Музика без навушників та дзвінки без рук: бюджетні смарт-окуляри Xiaomi вийшли в Європі

14:16 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Музика без навушників та дзвінки без рук: бюджетні смарт-окуляри Xiaomi вийшли в Європі Xiaomi здійснила європейський реліз бюджетних смарт-окулярів (фото: Xiaomi)
Додати як бажане джерело в Google

Xiaomi офіційно розпочала продажі смарт-окулярів Smart Audio Glasses у кількох європейських країнах. Пристрій з'явився в офіційних онлайн-магазинах бренду у Німеччині, Франції та Іспанії за ціною 99 євро (близько 5 053 гривень).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xiaomi.

Характеристики

Розробники позиціонують Smart Audio Glasses як "розумну альтернативу звичайним окулярам".

Користувачі можуть встановлювати лінзи за лікарським рецептом, а також змінювати оправи за допомогою спеціального комплекту Xiaomi Smart Audio Glasses Replacement Kit, який продається окремо.

Пристрій підключається до смартфона через Bluetooth і дозволяє слухати музику або відповідати на дзвінки без використання навушників. Для цього гаджет оснастили ультразвуковим динаміком SLS0820 з відкритим типом акустичної конструкції.

Музика без навушників та дзвінки без рук: бюджетні смарт-окуляри Xiaomi вийшли в Європі
Xiaomi запустила продажі Smart Audio Glasses у Європі (фото: Xiaomi)

Читайте більше: Xiaomi повторює фішку Samsung: підглядати у смартфон стане важче

Автономність та інтелектуальне керування

Вбудована батарея забезпечує до 10 годин безперервного прослуховування музики та близько 11 днів роботи в режимі очікування.

Специфікації:

  • Вага гаджета становить 33,4 грама;

  • Захист від пилу та бризок води за стандартом IP54;

  • Вбудована сенсорна панель керування на дужці;

  • Автоматична пауза відтворення при зніманні окулярів з обличчя.

Модель вважається доступнішою альтернативою дорожчим окулярам Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, глобальний реліз яких відбувся трохи раніше.

Примітно, що спочатку гаджет продавався глобально через китайські маркетплейси, а тепер офіційно вийшов на європейський ринок.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Xiaomi Гаджети
Новини
У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
Аналітика
Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні