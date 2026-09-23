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В бюджеті ЄС готують підтримку України на 2028-2034 роки, - французький міністр

09:05 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Роман Кот
Фото: міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад (Getty Images)

Країни-члени Європейського Союзу ведуть переговори щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки, частина якого забезпечить суттєву підтримку Україні.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад.

Міністра запитали, чи існують механізми, або чи можуть бути створені нові, для забезпечення довгострокової взаємодії України та Франції у рамках двосторонніх проєктів.

"У певному сенсі ми вже це робимо разом із Європейським Союзом, адже якщо подивитися на пакет у розмірі 90 млрд євро, то це довгострокове зобов’язання на найближчі кілька років", - сказав Аддад.

Він зазначив, що Україні вже виділили близько 10-11 млрд євро. Ще 22 млрд євро вже затверджено. Решта надійде згодом. Це як макроекономічна, так і військова допомога.

"Зараз ми ведемо переговори щодо бюджету ЄС, так званої багаторічної фінансової рамки на період 2028-2034 років, яка забезпечить суттєву підтримку Україні. Отже, європейці формують довгострокові інструменти для підтримки України", - повідомив французький міністр.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, днями Україна отримала черговий транш у 3,3 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби.

Ця виплата стала вже четвертим платежем за оборонною складовою програми Ukraine Support Loan, розрахованої на 2026-2027 роки.

Вона передбачає до 90 млрд євро: 30 млрд - на бюджетну допомогу та 60 млрд - на оборону.

Раніше, 11 вересня, Єврокомісія схвалила 6,1 млрд євро на протиповітряну оборону України, зокрема ракети PAC-3 для систем Patriot.

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