В бюджеті ЄС готують підтримку України на 2028-2034 роки, - французький міністр

Міністра запитали, чи існують механізми, або чи можуть бути створені нові, для забезпечення довгострокової взаємодії України та Франції у рамках двосторонніх проєктів.

"У певному сенсі ми вже це робимо разом із Європейським Союзом, адже якщо подивитися на пакет у розмірі 90 млрд євро, то це довгострокове зобов’язання на найближчі кілька років", - сказав Аддад.

Він зазначив, що Україні вже виділили близько 10-11 млрд євро. Ще 22 млрд євро вже затверджено. Решта надійде згодом. Це як макроекономічна, так і військова допомога.

"Зараз ми ведемо переговори щодо бюджету ЄС, так званої багаторічної фінансової рамки на період 2028-2034 років, яка забезпечить суттєву підтримку Україні. Отже, європейці формують довгострокові інструменти для підтримки України", - повідомив французький міністр.