В бюджете ЕС готовят поддержку Украины на 2028-2034 годы, - французский министр

Министра спросили, существуют ли механизмы или могут быть созданы новые для обеспечения долгосрочного взаимодействия Украины и Франции в рамках двусторонних проектов.

"В известном смысле мы уже это делаем вместе с Европейским Союзом, ведь если посмотреть на пакет в размере 90 млрд евро, то это долгосрочное обязательство на ближайшие несколько лет", - сказал Аддад.

Он отметил, что Украине уже было выделено около 10-11 млрд евро. Еще 22 млрд евро уже утверждено. Остальные поступят со временем. Это как макроэкономическая, так и военная помощь.

"Сейчас мы ведем переговоры о бюджете ЕС, так называемой многолетней финансовой рамке на период 2028-2034 годов, которая обеспечит существенную поддержку Украине. Следовательно, европейцы формируют долгосрочные инструменты для поддержки Украины", - сообщил французский министр.