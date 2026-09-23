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В бюджете ЕС готовят поддержку Украины на 2028-2034 годы, - французский министр

09:05 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Роман Кот
Фото: министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад (Getty Images)

Страны-члены Европейского Союза ведут переговоры по бюджету ЕС на 2028-2034 годы, часть которого обеспечит существенную поддержку Украине.

Об этом интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад.

Министра спросили, существуют ли механизмы или могут быть созданы новые для обеспечения долгосрочного взаимодействия Украины и Франции в рамках двусторонних проектов.

"В известном смысле мы уже это делаем вместе с Европейским Союзом, ведь если посмотреть на пакет в размере 90 млрд евро, то это долгосрочное обязательство на ближайшие несколько лет", - сказал Аддад.

Он отметил, что Украине уже было выделено около 10-11 млрд евро. Еще 22 млрд евро уже утверждено. Остальные поступят со временем. Это как макроэкономическая, так и военная помощь.

"Сейчас мы ведем переговоры о бюджете ЕС, так называемой многолетней финансовой рамке на период 2028-2034 годов, которая обеспечит существенную поддержку Украине. Следовательно, европейцы формируют долгосрочные инструменты для поддержки Украины", - сообщил французский министр.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, на днях Украина получила очередной транш в 3,3 млрд. евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

Эта выплата стала уже четвертым платежом по оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan, рассчитанной на 2026-2027 годы.

Она предусматривает до 90 млрд евро: 30 млрд - на бюджетную помощь и 60 млрд - на оборону.

Ранее, 11 сентября, Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на противовоздушную оборону Украины, в том числе ракеты PAC-3 для систем Patriot.

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