У бюджеті-2026 вже заклали 22,5 млрд гривень від "податку на OLX" та акцизу на солодку воду

Проєкти уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував два законопроєкти про податки з громадян, які продають через інтернет.

Для фізичних осіб, які отримують дохід через цифрові платформи, законопроєкт вводить спеціальний податковий режим. Якщо користувач відповідає встановленим вимогам, він зможе сплачувати податок за ставкою 5%, а обов’язки податкового агента будуть покладені на операторів платформ.

Передбачається, що оператори платформ будуть зобов’язані визначати продавців, які підпадають під звітність, перевіряти їхні дані та подавати до Державної податкової служби звіти про доходи таких користувачів.

У переліку видів діяльності, що підлягають звітуванню, зазначено оренду житлової та комерційної нерухомості, місць для паркування, оренду транспортних засобів, продаж товарів та надання особистих послуг.

Влада України у Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити закон про 5%-вий податок з продавців через інтернет (так званий податок на OLX) до кінця 2025 року.