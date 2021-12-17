В бюджете США на 2022 год предусмотрена помощь Украине на 756 млн долларов, - Кулеба

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 млн долларов, в частности на укрепление безопасности - 400 млн долларов", - рассказал министр.

При этом Кулеба отметил, что одна из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение 1 млрд долларов поддержки от американских партнеров.

Министр также рассказал, что на поддержку ключевых реформ в Украине США выделили более 460 млн долларов, а также очень помогли в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Благодаря помощи Соединенных Штатов украинцы получили около 2 млн 200 тысяч доз вакцин от COVID-19", - резюмировал Кулеба.