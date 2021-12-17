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В бюджете США на 2022 год предусмотрена помощь Украине на 756 млн долларов, - Кулеба

Автор: Ольга Белей

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине на сумму 756 млн долларов. Однако одной из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение 1 млрд долларов поддержки от американских партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 млн долларов, в частности на укрепление безопасности - 400 млн долларов", - рассказал министр.

При этом Кулеба отметил, что одна из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение 1 млрд долларов поддержки от американских партнеров.

Министр также рассказал, что на поддержку ключевых реформ в Украине США выделили более 460 млн долларов, а также очень помогли в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Благодаря помощи Соединенных Штатов украинцы получили около 2 млн 200 тысяч доз вакцин от COVID-19", - резюмировал Кулеба.

Напомним, группа сенаторов США предложила направить Украине в 2022 году военную помощь на 450 млн долларов.

Отметим, 15 декабря Сенат США согласовал оборонный бюджет, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиДмитрий Кулеба