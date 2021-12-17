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У бюджеті США на 2022 рік передбачена допомога Україні на 756 млн доларів, - Кулеба

Автор: Ольга Белей

Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні на суму 756 млн доларів. Однак однією з найважливіших цілей України як і раніше залишається отримання 1 млрд доларів підтримки від американських партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні 756 млн доларів, зокрема на зміцнення безпеки - 400 млн доларів", - розповів міністр.

При цьому Кулеба зазначив, що одна з найважливіших цілей України як і раніше залишається отримання 1 млрд доларів підтримки від американських партнерів.

Міністр також розповів, що на підтримку ключових реформ в Україні США виділили понад 460 млн доларів, а також дуже допомогли в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

"Завдяки допомозі Сполучених Штатів українці отримали близько 2 млн 200 тисяч доз вакцин від COVID-19", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, група сенаторів США запропонувала направити Україні в 2022 році військову допомогу на 450 млн доларів.

Зазначимо, 15 грудня Сенат США погодив оборонний бюджет, в якому передбачено 300 млн доларів на військову допомогу Україні.

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Сполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба