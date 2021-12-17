У бюджеті США на 2022 рік передбачена допомога Україні на 756 млн доларів, - Кулеба

"Проект бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні 756 млн доларів, зокрема на зміцнення безпеки - 400 млн доларів", - розповів міністр.

При цьому Кулеба зазначив, що одна з найважливіших цілей України як і раніше залишається отримання 1 млрд доларів підтримки від американських партнерів.

Міністр також розповів, що на підтримку ключових реформ в Україні США виділили понад 460 млн доларів, а також дуже допомогли в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

"Завдяки допомозі Сполучених Штатів українці отримали близько 2 млн 200 тисяч доз вакцин від COVID-19", - резюмував Кулеба.