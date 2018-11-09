У бюджеті Німеччини на 2019 рік значно збільшаться витрати на оборону

Фото: бундестаг (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Військові витрати зростуть з 38,5 млрд євро до 43,2 млрд

У Німеччині комітет з бюджету бундестагу затвердив проект федерального бюджету на 2019 рік. Військові витрати зростуть з 38,5 млрд євро до 43,2 млрд, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Комітет бундестагу з бюджету затвердив проект федерального бюджету на 2019 рік. Документ, прийнятий рано вранці в п'ятницю, 9 листопада, передбачає значне збільшення витрат на оборону, допомогу країнам, що розвиваються, а також соціальну сферу.

Зокрема, оборонні витрати збільшені до 43,2 млрд євро з 38,5 млрд у поточному році. Серед іншого закладені кошти на купівлю бойових кораблів і військово-транспортних вертольотів. Витрати на допомогу країнам, що розвиваються зростуть з 9,4 млрд євро (в 2018 році) до 10,2 млрд, на соціальні потреби - з 139,2 млрд євро до 145,3 млрд.

Разом з тим заплановані додаткові витрати на сфери наукових досліджень, культури, захисту клімату, а також для підвищення згуртованості суспільства.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав уряд Німеччини суттєво збільшити витрати на оборону. За словами Столтенберга, Німеччина, так само, як і решта країн-членів НАТО, зобов'язалася витрачати на оборону не менше 2 відсотків від валового внутрішнього продукту.