Столтенберг призвал Германию увеличить оборонный бюджет

Нынешний уровень оборонного бюджета Германии еще далек от показателя в 2% от ВВП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Германии существенно увеличить расходы на оборону. Об этом Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, передает DW.

Так, по словам Столтенберга, Германия, так же, как и остальные стран-членов НАТО, обязалась тратить на оборону не менее 2 процентов от валового внутреннего продукта.

"А нынешний уровень оборонного бюджета Германии еще далек от этого показателя", - отметил генсек НАТО.

В связи с этим, Столтенберг раскритиковал обещание канцлера Германии Ангелы Меркель увеличить расходы на оборонные цели до 1,5 процента ВВП до 2024 года.

"1,5 процента - не два процента", - подчеркнул Столтенберг и указал на тот факт, что Германия имеет значительный экономический вес и "играет крайне важную роль", поэтому он исходит из того, что Берлин и в дальнейшем будет пытаться достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП.

Отметим, ранее Ангела Меркель заявляла, что аннексия Россией Крыма и поддержка сепаратизма на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону.

Напомним, на последнем саммите НАТО страны Альянса договорились тратить 2% ВВП на оборону и прекратить сокращение расходов на оборону.

Кроме того, сообщалось, что НАТО постепенно повышать военные бюджеты в течение 10 лет.

В свою очередь министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен попросила увеличить финансирование Вооруженных сил страны на 25 миллионов евро до 2022 года.