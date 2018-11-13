У бюджеті-2019 не закладені кошти на відеотрансляцію голосування на виборах

Фото: Євген Радченко (facebook.com)

У ЦВК заявили, що відеотрансляція процесу голосування не є виправданою та є занадто дорогою

У проекті державного бюджету України на 2019 рік не закладені кошти на закупку відеокамер чи організацію технічного процесу відеотрансляції з виборчих дільниць. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відеотрансляція процесу голосування не є виправданою та є занадто дорогою.

"У проекті бюджету на 2019 рік, який стосується виборів президента України, закупка або здійснення будь-яких речей, пов'язаних з трансляцією, не передбачено… З приводу камер на дільницях. Закупка, яка відбувалась для того, щоб поставити камери, була (на суму, - ред.) майже 1 мільярд гривень. Я думаю, що це, по-перше, дорого. Друга статистична інформація - за період трансляції цих камер було здійснено 226 тисячі заходів для того, щоб подивитись, що робиться на дільницях. Це приблизно 8 виборців на одну дільницю. Скажіть мені, чи виправдана трата мільярду с таким результатом?" - заявив замголови ЦВК.

Нагадаємо, Радченко заявив, що президентські вибори обійдуться у 2,3 млрд гривень з державного бюджету України.

Він також повідомив, що ВПО зможуть вільно проголосувати на президентських виборах, проте складнощі з голосуванням матимуть громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Як писало РБК-Україна раніше, Росія буде докладати надзусилля для впливу на українські вибори, про що попередив спікер Верховної ради Андрій Парубій.