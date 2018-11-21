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У бюджеті-2019 Пенсійний фонд забезпечено без доходів від "євроблях", - Мінфін

Новини » Фінанси    21.11.2018 - 17:55
У бюджеті-2019 Пенсійний фонд забезпечено без доходів від "євроблях", - Мінфін
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Наразі у Мінфіні не знають, які саме доходи до ПФУ можуть очікувати після набуття чинності законів

Бюджет Пенсійного фонд закладено без врахування доходів від закону про розмитнення "євроблях". Про це заявила т.в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Маркарова відзначила, що отримані від введення у дію цих законів кошти заплановані як додаткове надходження до держбюджету.

"Трансфер Пенсійного фонду в повній мірі враховано без законопроекту про так звану легалізацію автомобілів з єврономерами… Адже законопроект про легалізацію запланований у державному бюджеті по спеціальному фонду - як додаткове надходження. Ми не знаємо, скільки цих коштів буде. Ми заклали у бюджеті можливість отримання орієнтовної цифри. Час покаже, яка кількість громадян захоче цим скористатися", - заявила т.в.о. глави Мінфіну.

За її словами, наразі у міністерстві не знають, які саме доходи до Пенсійного фонду можуть очікувати після набуття чинності законів про "євробляхи".

"Якщо будуть доходи, то будуть додаткові видатки на Пенсійний фонд. Але пенсії будуть профінансовані в повному обсязі завдяки тому трансферу, який і був закладений до першого читання (проекту закону про держбюджет-2019, - ред.)", - додала Маркарова.

Нагадаємо, сьогодні парламент розблокував підписання законопроектів про розмитнення "євроблях". Спікер Ради Андрій Парубій заявив, що документи будуть сьогодні ж направлені на підпис главі держави Петру Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, в проекті бюджету-2019, який уряд подав до парламенту на розгляд до другого читання, передбачені додаткові доходи від розмитнення авто з іноземною реєстрацією.

Зокрема, планується, що кошти від розмитнення в обсязі 1 млрд грн спрямовуються до спеціального фонду держбюджету на фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за бюджетними програмами, і дефіциту коштів ПФУ.

Комітет Ради розпочав розгляд бюджету-2019 до другого читання Бюджет-2019 відповідає запитам на соцзахист, оборону і реформи, - Мінфін
Теми: Бюджет-2019
Новини України Міністерство фінансів УкраїниПенсионный фонд УкраиныОксана МаркароваБюджет 2019
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