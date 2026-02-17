Бюджет РФ під прицілом: сенатор США озвучив у Києві сценарій краху "нафтової машини" Кремля

Так, впливовий американський сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус заявив, що що час безкарного експорту нафти в обхід санкцій добігає кінця. За його словами, Захід готовий перейти від паперових заборон до реальних силових дій у морі.

Сенатор зазначив, що на нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки союзники України нарешті дійшли згоди, що без знищення тіньового флоту РФ зупинити фінансування агресії неможливо.

План дій, озвучений сенатором, включає:

Деанонімізація: Розкриття справжніх власників фіктивних корпорацій, які ховають танкери під іноземними прапорами.

Цифровий контроль: Посилене відстеження суден, що вимикають системи моніторингу (так звані "темні рейси").

Страховий зашморг: Тиск на компанії, які продовжують страхувати сумнівні перевезення.

Від санкцій до абордажу: радикальний сценарій

Найбільш сенсаційною частиною виступу Вайтгауса стала пропозиція використовувати досвід минулих років. Він згадав прецедент із венесуельською нафтою за рішенням президента США Дональда Трампа.

"Ми повинні бути готові зробити те, що було зроблено з танкером тіньового флоту Венесуели: висадитися на судно та захопити його, якщо це буде необхідно", - наголосив сенатор.

Така заява свідчить про те, що у Вашингтоні розглядають фізичне блокування російського експорту як реальний інструмент тиску.

Шлях до переговорів через порожній бюджет

Мета запропонованих кроків прагматична: перервати потік нафтодоларів, які годують російську армію. Вайтгаус впевнений, що знищення тіньового флоту змусить Путіна сісти за стіл переговорів не на його умовах, а на умовах справедливості.

Також сенатор привітав нову "морську ініціативу" європейських партнерів, яка має заблокувати Балтійське та Північне моря для російських танкерів-порушників.

Що це означає для України

Посилення боротьби з тіньовим флотом - це прямий удар по військовому бюджету РФ. Якщо США та ЄС перейдуть до практики арешту суден, це може обвалити російський нафтовий експорт на 30–40% уже в найближчі місяці.

Київ наразі активно лобіює ці санкції, адже кожен арештований танкер - це мінус кілька десятків ракет, випущених по нашій території.