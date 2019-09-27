Бюджет получил от растаможки "евроблях" в 7 раз больше запланированного

За 8 месяцев этого года в государственный бюджет поступило в 7 раз больше платежей от растаможивания "евроблях", чем ожидалось. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет по вопросам бюджета рассмотрел заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о госбюджете на 2019 год в первом полугодии и информацию о выполнении государственного бюджета в текущем году.

"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенные режимы транзита или временного ввоза в период с 01.01.2015 г. до дня вступления в силу закона от 08.11.2018 г. № 2611-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств", - указано в сообщении.

Отмечается, что такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются Пенсионному фонду: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за 8 месяцев 2019-го поступило 7,1 млрд грн, или в 7 раз больше.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях". Документ уже был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине планируют изменить порядок растаможивания "евроблях". В частности, в МИУ предлагают разделить такие авто на две категории. Первая - это старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины (до определенного объема и до определенного возраста). Такие машины могут быть растаможены по единой ставке и единым платежом. Новые автомобили будут оформляться по специальной формуле.