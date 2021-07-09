Бюджет недополучит 2 млрд грн в случае нового акциза на "зеленую" энергию, - аналитика

Украина на 1,9 млрд грн сократит поступления в государственный бюджет из-за необдуманной идеи Кабинета министров Украины по повышению налога на выбросы углерода (СО2) и введение акциза на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора по развитию ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергея Поважнюка.

"Предлагается повышение налога на выбросы СО2 и акциз на ВИЭ. То есть с одной стороны он увеличит поступления в бюджет, мы видим 3-4 млрд грн в год, в то же время за счет того, что у нас будет сокращение объемов производства, объемов экономики, у нас снизятся налоги на производство", - уверен он.

По его словам, это касается налогов на зарплату, налогов на прибыль и других налогов, уплачиваемых при производстве продуктов.

"Будет сокращение на 5,3 млрд грн. То есть суммарное сальдо для бюджета будет минус 1,9 млрд. То есть одним мы повышаем в краткосрочной перспективе, но в перспективе мы видим сокращение производственных налогов. Ну и соответственно отрицательное сальдо для бюджета", - отметил эксперт.

Также он сообщил, что введение акциза для производителей ВИЭ может заблокировать развитие сектора и остановить ту положительную динамику, которая наблюдалась в течение последних лет.

Эксперт пояснил, что введение акцизного сбора сделает экономически невыгодными проекты "зеленой" энергетики для иностранных инвесторов и никто не захочет строить новые "зеленые" электростанции.

"Мы на грани и это снижает инвестиционную привлекательность. Фактически акциз - это снижение на 3,2% доходов выручки проектов ВИЭ", - добавил Поважнюк.

Эксперт напомнил, что в последние три года в развитие ВИЭ было привлечено почти 8 млрд долларов инвестиций, это более 70% всех инвестиций в энергетику.

"И это позволило компенсировать вывод мощностей тепловой генерации. То есть мы видим, что уменьшение тепловой генерации было компенсировано альтернативной энергетикой. Увеличение производства энергии ВИЭ снизит выбросы в энергетике на 10,2 млн тонн СО2. То есть мы видим положительную динамику относительно выбросов за счет развитие ВИЭ", - добавил эксперт.