Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину, - эксперт

Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику с внедрением акцизного сбора на ее производство выгодна президенту РФ Владимиру Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.

Об этом заявил российский оппозиционер, политтехнолог и публицист Станислав Белковский.

"Особенно болезненным для Украины с моей точки зрения является "зеленый" акциз. Зеленая энергетика - это не просто один из глобальных трендов, а именно то что нужно Украине", - сказал Белковский.

По его мнению, Украина находится в условиях жесткой конкуренции с Россией, поэтому Украине надо пользоваться всеми возможными преимуществами для снижения политического и экономического влияния агрессора на государство.

По словам Белковского, важнейшее субъективное преимущество Украины — это возможность использовать проекты, которые в авторитарной России при крайне архаичном мышлении ее лидеров сделать нельзя.

"Это в первую очередь касается поставок водорода по газотранспортной системе. Но вводить в нынешних условиях "зеленый" акциз на "зеленую" энергию это очень странно", - подчеркнул он.