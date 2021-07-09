Бюджет недоотримає 2 млрд грн у разі нового акцизу на "зелену" енергію, - аналітика

Україна на 1,9 млрд грн скоротить надходження до державного бюджету через необдуману ідею Кабінету міністрів України з підвищення податку на викиди вуглецю (СО2) та запровадження акцизу на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора з питань розвитку ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Сергія Поважнюка.

"Пропонується підвищення податку на викиди СО2 й акциз на ВДЕ. Тобто з одного боку він збільшить надходження до бюджету, ми бачимо 3-4 млрд грн на рік водночас шляхом того, що у нас буде скорочення обсягів виробництва, обсягів економіки, у нас знизяться податки на виробництво", - впевнений він.

За його словами, це стосується податків на зарплату, податків на прибуток і інших податків, що сплачуються при виробництві продуктів.

"Буде скорочення на 5,3 млрд грн. Тобто сумарне сальдо для бюджету буде мінус 1,9 млрд. Тобто одним ми підвищуємо в короткотерміновій перспективі, але в перспективі ми бачимо скорочення виробничих податків. Ну і відповідно негативне сальдо для бюджету", - зазначив експерт.

Також він повідомив, що запровадження акцизу для виробників ВДЕ може заблокувати розвиток сектору і зупинити ту позитивну динаміку, яка спостерігалася протягом останніх років.

Експерт пояснив, що запровадження акцизного збору зробить економічно невигідними проєкти "зеленої" енергетики для іноземних інвесторів і тому ніхто не захоче будувати нові "зелені" електростанції.

"Ми на грані і це знижує інвестиційну привабливість. Фактично акциз - це зниження на 3,2% доходів виручки проєктів ВДЕ", - додав Поважнюк.

Експерт нагадав, що протягом останніх трьох років в розвиток ВДЕ було залучено майже 8 млрд доларів інвестицій, це понад 70% всіх інвестицій в енергетику.

"І це дозволило компенсувати виведення потужностей теплової генерації. Тобто ми бачимо, що зменшення теплової генерації було компенсовано альтернативною енергетикою. Збільшення виробництва енергії ВДЕ знизить викиди в енергетиці на 10,2 млн тонн СО2. Тобто ми бачимо позитивна динаміка стосовно викидів шляхом розвитку ВДЕ", - додав експерт.