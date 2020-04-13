До бюджету надзвичайної ситуації закладені майбутні транші МВФ

Фото: Сергій Марченко (president.gov.ua)

Підтримка міжнародних партнерів дає можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки

До бюджету надзвичайної ситуації закладені майбутні транші Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба Мінфіна.

За його словами, підтримка міжнародних партнерів дає можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки.

"У цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, у тому числі пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, тому що дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, в першу чергу заробітні плати лікарів, соціальний захист, витрати на інфраструктуру. Ми очікуємо від парламенту позитивного голосування і так званого банківський законопроект, який прискорить отримання допомоги МВФ", - заявив Марченко.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Раніше парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній раді прийняти проект змін до державного бюджету на 2020 рік в цілому.

Як повідомляло РБК-Україна, позаминулого понеділка парламентарі відправили на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабінету міністрів №3279 про зміни в державний бюджет на 2020 рік.