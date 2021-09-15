Бюджет-2022: на медицину заложат 193 млрд, минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен

Кабинет министров Украины закладывает в государственный бюджет на 2022 год 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Благодаря этому минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.
"Медицинская отрасль получит 193 млрд гривен, что на 31 млрд больше, чем в этом году. Если сравнивать с 2019 годом, то бюджет на медицину увеличился в два раза", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это позволит установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22 500 гривен.
Напомним, ранее премьер назвал основные показатели бюджета-2022.
Кроме того, стало известно, какой курс доллара закладывается в законопроекте о государственном бюджете.