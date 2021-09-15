Бюджет-2022: на медицину заложат 193 млрд, минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен

Кабинет министров Украины закладывает в государственный бюджет на 2022 год 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Благодаря этому минималка у врачей вырастет до 20 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

"Медицинская отрасль получит 193 млрд гривен, что на 31 млрд больше, чем в этом году. Если сравнивать с 2019 годом, то бюджет на медицину увеличился в два раза", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это позволит установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22 500 гривен.