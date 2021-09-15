RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бюджет-2022: на медицину закладуть 193 млрд, мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень

Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України закладає в державний бюджет на 2022 рік 193 млрд гривень на медичну галузь. Завдяки цьому мінімалка у лікарів зросте до 20 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

"Медична галузь отримає 193 млрд гривень, що на 31 млрд більше, ніж цього року. Якщо порівнювати з 2019 роком, то бюджет на медицину збільшився в два рази", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 000 гривень. Середня зарплата лікаря при цьому буде вище 22 500 гривень.

Нагадаємо, раніше прем'єр назвав основні показники бюджету-2022.

Крім того, стало відомо, який курс долара закладається у законопроекті про державний бюджет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль