Кабмин завтра направит проект госбюджета-2022 в Раду, - премьер
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Кабинет министров Украины завтра, 15 сентября, согласует проект государственного бюджета на 2022 года. И направит его в парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Мы в ближайшее время … завтра будем подавать проект бюджета на 2022 год. И параллельно подадим изменения в бюджет на 2021 год включительно с изменениями общей суммы по субсидиям", - отметил премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что госбюджет-2022 впервые будет основываться на трехлетней декларации.
На прошлой неделе стало известно, что на жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен, и Кабинет министров попросит Верховную раду предусмотреть эти средства в бюджете на нынешний год.