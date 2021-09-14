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Кабмин завтра направит проект госбюджета-2022 в Раду, - премьер

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 11:46
Кабмин завтра направит проект госбюджета-2022 в Раду, - премьер Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины завтра, 15 сентября, согласует проект государственного бюджета на 2022 года. И направит его в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мы в ближайшее время … завтра будем подавать проект бюджета на 2022 год. И параллельно подадим изменения в бюджет на 2021 год включительно с изменениями общей суммы по субсидиям", - отметил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что госбюджет-2022 впервые будет основываться на трехлетней декларации.

На прошлой неделе стало известно, что на жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен, и Кабинет министров попросит Верховную раду предусмотреть эти средства в бюджете на нынешний год.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Госбюджет
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