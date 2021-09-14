Кабмин завтра направит проект госбюджета-2022 в Раду, - премьер

Кабинет министров Украины завтра, 15 сентября, согласует проект государственного бюджета на 2022 года. И направит его в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мы в ближайшее время … завтра будем подавать проект бюджета на 2022 год. И параллельно подадим изменения в бюджет на 2021 год включительно с изменениями общей суммы по субсидиям", - отметил премьер.