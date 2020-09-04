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В бюджет на 2021 год заложено 159 млрд гривен на повышение зарплат, - Шмыгаль

Автор: Марианна Присяжнюк

В государственном бюджете на следующий год заложено 159 млрд гривен на увеличение заработной платы. При этом часть из них вернется в бюджет в виде налогов.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в эфире "Украина 24".

"Увеличение минимальной заработной платы - это давление и на бюджет, и на бизнес. Поднятие в 5000 - это фактически повышение до прожиточного минимума и плюс это моральный барьер. В следующем году у нас заложено 159 млрд гривен. Часть вернется в государственный бюджет в виде налогов, часть оживит экономику том, что на эти деньги украинцы покупают украинские товары", - сказал премьер.

При этом он добавил, что по прогнозу Министерства экономики Украины ожидается рост ВВП в рамках 4,6 - 4,7%

"Это дает основания увеличить заработную плату и поэтому это не повлияет значительным образом на инфляцию", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Также Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

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Новости Украины ГосбюджетДенис Шмыгальзарплата